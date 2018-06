Les Passeurs de Bougnettes seront en mode off pour cette Fête de la Musique 2018.

On profite de ce jeudi pour s'aérer l'esprit et se délecter de musique jusqu'au bout de la nuit !



On reprend les micros jeudi 28 juin pour une émission exceptionnelle autour du Symposium de Sculpture de Réalmont avec notamment la venue d'artistes sculpteurs dans le studiom ici aux Ateliers.



On se retrouve donc jeudi prochain à partir de 21h !



En attendant, retrouvez l'événement ici : https://www.realmont.fr/culture/evenements/symposium-sculpture-2018



Et n'oubliez pas que RADIOM c'est sur 89.7 et sur radiom.fr



Bonne semaine, n'oubliez pas de vous éclater !



BoUgNEtTeS EN muSIqUes