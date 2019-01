Alerte expo !

Allez c'est la reprise pour les Passeurs de Bougnettes en ce début d'année 2019.



Nous sommes ravis de retrouver le studiom et nous débuterons ce mois de janvier sous le signe de la création en compagnie de Catherine Sénégas.

Catherine viendra nous présenter ses travaux de sculpture et de photographies, qui seront exposés à partir de vendredi 11 janvier au Dojo du Petit Scarabée.



La fibre artistique lui prendra dès le plus jeune âge et ne la quittera pas.

Les différents métiers exercés l'amènent à voyager. Loin de chez elle, inspirée par de nouveaux lieux et des rencontres multipliées, elle ressent le besoin d’exprimer son enrichissement humain et spirituel à travers une pratique artistique. Elle emplit alors des carnets de croquis dans lesquels se dessine un univers figuratif et naïf. Elle s’essaie, tour à tour, à la peinture puis à l’argile. Son expression sculpturale se révèle avec le papier. Le fil de fer lui ouvre une nouvelle étape dans sa recherche du mouvement.



N'hésitez pas à visiter son site en attendant de découvrir ses travaux sur son site Internet !



Nous avons donc hâte de découvrir et vous faire partager cette artiste aux multiples talents.

Retrouvez-nous donc jeudi soir à partir de 21h sur radiom.fr pour un début d'année en beauté !



L'aRt DE La bouGneTte