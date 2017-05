Bougnettes en vadrouille ce jeudi

Pas d’émission jeudi 25 mai ! Jour férié, jour farniente.



Les Passeurs de Bougnettes vont s'égayer entre la méditerranée et l'Atlantique, en campagne et montagne, entre compagne et compagnie



C'est le moment d'écouter les podcasts des dernières émissions pour les plus distraits qui auraient manqué quelque chose.



Emotion avec les résidents du foyer de vie Chantecler et leurs éducateurs :

Passeurs de Bougnettes : L'art de la différence

Tout savoir sur la Monnaie Libre Occitanie avec mathieu Bize :

Passeurs de Bougnettes : Monnaie de singe et monnaie libre

Rencontre avec la compagnie Le cri du Lombric en tournée dans notre territoire :

Passeurs de Bougnettes : En travaux

BD passion avec Christian Brotons :

Passeurs de Bougnettes : À vos BD, prêts, lisez !!!

Force des mots et poésie avec Anne et ChâMokeur du collectif Babel Tchap :

Passeurs de Bougnettes : Des mots pour dire

Décollage immédiat avec La lune derrière les granges avec Olivier Loupias, la passion de la musique et du spectacle vivant :

Passeurs de Bougnettes : Let's GO to The MOON !



Et pour les « podcastovores » on peut retrouver toute la collection.

C'est ici Passeurs de Bougnettes .



Alors faites vous plaisir avec le meilleur des émissions.



L'émission reprendra en direct le jeudi 1er juin à 21 heures. L'espace de libre-parole de notre antenne fera entendre la voix des énergies solidaires qui se déploient sur notre territoire.



Rappelez-vous, tous les jeudis, sur RADIOM, saveurs garanties d'humanité, de solidarité et de lien social !





Et maintenant, message personnel aux porteurs de projets.....Vous êtes investis dans l'action citoyenne, vous faites vivre une association, vous portez un projet, contactez RADIOM. Prenez la parole dans l'espace amical et convivial du studiom des Ateliers. Diffusez vos projets et faites partager vos valeurs et engagements ![À cet effet, le répondeur de l'émission vous tend déjà les bras, toutes les instructions pour y déposer un message sont disponibles en cliquant ici : le répondeur de « Passeurs de Bougnettes » . L'équipe est également joignable par mail à l'adresse passeursdebougnettes (at) radiom (point) fr ! NDLR]