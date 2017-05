Récapitulons

En attendant le retour du direct de Let There Be Rock, je vous propose un petit récapitulatif des quatre semaines qui le précèderont.



Un : ou plutôt "une" c'est la découverte de Ana Popovic en écoutant RADIOM !, lors de la rédaction du précédent article...



Quatre : le nombre de lundis depuis que nous nous sommes quittés avec le direct.



Quatre également , le nombre de suggestions d'écoute que je vous ai proposées :



Cinq

vingt huit

Huit

, le nombre de suggestions d'écoute avec celle que je vous propose maintenant : The Smashing Pumpkins et doncle nombre de titres à vous mettre entre les deux oreilles d'ici à la lundi 15 mai prochain avec leur double album de 1995 ": le nombre de jours restants avant la reprise du direct, le lundi 15 mai prochain, à 20h.Vous avez de quoi faire, en plus d'écouter RADIOM ou RADIO OLORON Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON