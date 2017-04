Let's GO to The MOON !

C'est la promesse que vous font la Lune derrière les granges et Passeurs de Bougnettes !









Une démarche singulière et bénévole

Du rock, du rock et encore du rock

Une soirée résolument RocK'N'RolL !!!!!

↪ VENDREDI 7 AVRIL @ Bar ô Mètre (Castres)



♯ The Black Needles (Rock Do Brazil)

https://theblackneedles.bandcamp.com/album/sonicmass

Après avoir tourné au fin fond de l'Amérique du Sud en passant par l'Écosse, Israël, la Bulgarie ou bien l'Allemagne, ils n'ont pas résisté à l'invitation pour un concert dans la Venise du Tarn ! Nul doute que la réputation du carnaval Vénitien doit y être pour beaucoup ! The Black Needles c'est du Rock sauvage, brut et sans concession ! Cela va faire du bien à tes cages à miel trop longtemps bercées par la musique de Rondo Veneziano...



# The Rooster (Rock d’Albi)

https://www.youtube.com/watch?v=uZSDMwl7Yp4

Ces trois gallinacés ont choisi comme emblème le coq ! The Rooster, ce sont trois gueulards délurés, crêtes balancées et croupions au taquet pour un rock enflammé, Avec eux, La Lune sait que le Rock n'est pas encore cramé comme une dinde oubliée au four !



♯ Oshawa Sharks (Rock In Castres)

Depuis quelques mois, ils travaillent leurs compos dans des caves peu recommandables de Castres... Et enfin ils sortent de l'ombre ! Ils nous promettent de mettre le feu au Bar ô Mètre ou bien ils s'immoleront par le feu. Mais ils préfèrent la première option ! Préparez vos combinaisons ignifugées pour faire honneur à ce combo et à leur Rock Speedé et teinté de Punk !



L’événement

Le lieu

On se délecte déjà au studiom. Jeudi,sera l'invitée des Passeurs de Bougnettes ! Un immense plaisir que de recevoir une des plus belles et des plus actives associations de la place de Castres. Grâce à ses initiatives multiples et variées, avec l'appui de ses seuls bénévoles que l'on remercie ici, et de partenaires-lieux d'accueil de sa programmation, elle rend si vivantes et conviviales les soirées à Castres !c'est une programmation toujours riche et variée résultant d'une une démarche singulière : chaque soirée et chaque lieu sont porteurs d'une ambiance spécifique, dans laquelle une grande place est donnée aux jeunes talents et aux talents locaux. Ainsi chaque concert permet des découvertes et prête à la rencontre.Alors bien sûr nous ne cachons pas notre plaisir de recevoir, le promoteur et la cheville ouvrière de ce projet, un ami des Passeurs de Bougnettes . Et avec lui l'émission sera belle pour votre plaisir chers auditeurs.Plus qu'un programmateur c'est avant tout un ami des artistes et un humaniste qui met toute son énergie pour nous offrir le meilleur du spectacle vivant.nous présentera la soirée de ce, une belle soirée rock en perspective. En avant première du concert il nous consacre sa soirée, un beau cadeau pour les auditeurs de RADIOM.La programmation propose trois groupes totalement déjantés et rock’n’roll. Et on peut faire confiance au flair du grand ordonnateur de cette soirée pour vous concocter encore un rendez-vous dont vous garderez le souvenir.Le programme de la soirée s'annonce déjanté, rock’n’roll, sauvage, enflammé, speedé et teinté de punk.... De quoi passer un bon moment pour finir cette semaine avec le plein d'énergie et de sensations.Bien sûr pour les auditeurs de RADIOM, en avant-première et en direct bien sûr,nous proposera une playlist avec des morceaux des artistes que vous retrouverez vendredi., rendez-vous avecpour la 18de « Lune Calling ». Avant ça, et pour se mettre dans les meilleures conditions on se donne rendez-vous à 21 heures jeudi sur RADIOM avec notre invité.Bougn3tte'S On The MooNPlus d'infosLa Lune derrière Les Granges