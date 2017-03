Encore un peu de Prog'

Lorsque je préparais l'émission du 13 février dernier "Le treize sera prog" j'avais collecté plus de titres que l'heure impartie à Let There Be Rock me permettait de diffuser.



Il faut dire que j'avais programmé un titre de 9 minutes (Enchant - Nighttime Sky), un autre de presque 8 minutes (Spock's Beard - On a Perfect Day).



Je n'avais pas osé vous proposer un titre de 18 minutes... Et bien, c'est ce que je ferai ce lundi 6 mars.



Airbag, c'est le nom du groupe. Ils sont Norvégiens (ne pas confondre avec Airbag, le groupe Argentin) et font du Rock progressif et ce qu'on nomme aussi le "Néo prog".



Je vous conseille de préparer vos casques...



On prolongera avec Pink Floyd et Blackfield avant de passer à un autre style et des groupes comme Tom Petty & Heartbreakers, Steve Miller Band, Bad Company, Flamin' Groovies...



Vous pourrez écouter tout cela sur RADIOM et sur RADIO OLORON lundi 6 mars entre 20h et 21h.



Vive le Rock, sur RADIO OLORON et sur RADIOM !