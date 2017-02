Le treize sera prog

Pour développer ce titre, je précise que le treize février sera plutôt orienté "progressif". Rock ou Métal.



Qui dit "progressif" dit aussi titres d'une durée plus longue que le format "radiophonique" de trois minutes... Même si dans Let There Be Rock nous sommes loin de ce format un peu étriqué.



Ainsi, ce lundi 13 février, neuf morceaux sont prévus (au lieu des quatorze ou quinze habituels). Quatre des neufs titres font plus de six minutes.



J'ai aussi décidé de vous présenter un titre du groupe Toulousain MaelStrom. Nous les avions reçus dans Let There Be Rock pour une spéciale le 23 mai 2016 (relire : MaelStrom, le groupe Hard Rock progressif Toulousain en invité spécial).

Le financement participatif de leur premier album "Who and What" était sur le point de se terminer.



Depuis, l'album est sorti et nous vous en proposerons un extrait ce lundi soir.



Également au programe : Meat Loaf, Boston pour les plus connus. Mais également des premières programmation dans l'émission avec des groupes de rock progressif comme Enchant, Spock's Beard, Pallas...



Le dernier titre, espagnol, m'a été inspiré par un concert auquel j'ai assisté la veille. Les élèves du cours de guitare de l'école de musique Sons et Silences se produisaient à Oloron.

Dans la dernière partie, j'ai été surpris de voir deux titres du groupe Triana.



Triana, groupe Sévillan (qui a emprunté son nom à un des quartiers de Séville sur la rive gauche du Guadalquivir), formé en 1974, et qui a osé mélanger le rock progressif avec l'âme du Flamenco pour donner naissance au courant appelé "Rock Andalou". Nous vous proposons En el lago de l'album de 1975 "El patio".



Et comme tout tombe à pic, ce sera le vinyle que je dépoussiérerai pour vous !



Vive le Rock (progressif), sur RADIO OLORON et sur RADIOM !