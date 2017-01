Pas grand chose à se mettre sous la dent

Ou plutôt pas grand chose à se mettre entre les oreilles. C'est la réflexion que je me faisais en allant jeter un œil sur la programmation du Zénith de Pau.



Ce qui retient malgré tout l'attention "musicale" de Let There Be Rock :



- Nadau (un mois et demi après Noël), mi février pour 2 dates.

- Renaud le 18 mars (Askatu est aux anges :))

- The Austalian Pink Floyd Show le 15 mars,

- The Rabeats (tribute to the Beatles) le 28 avril,

- Boulevard des airs le 12 mai.



Puis un grand vide et en décembre Vianney, à domicile (natif de Pau).



Pour ce lundi soir 30 janvier, c'est le The Austalian Pink Floyd Show qui m'a le plus inspiré pour débuter le programme.



Ainsi, les trois premiers titres seront signés Pink Floyd.



La suite... plutôt dans le "progressif", mais pas que... : Pond, Animal Collective, Blackfield, un titre de 16 minutes de Alan Parsons Projet. Et du Rock progressif andalou pour terminer !



Deux conseils pour le rendez-vous de ce lundi :



1. Branchez-vous sur RADIO OLORON 89.2FM (dès 18h45 pour le magazine des sports) ou sur RADIOM 89.7 à 20h.



2. Prévoyez de vous installer confortablement et surtout PRÉPAREZ VOS CASQUES ! , vous ne le regretterez pas.



Vive le Rock, sur RADIO OLORON et sur RADIOM !