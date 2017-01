Mieux et moins cher ? Pourquoi faire ?

Le promeneur à Castres et ses environs peut admirer de véritables œuvres d'art qui ornent les ronds-points en cette fraîche période. Le goût exquis qui caractérise ces réalisations n'a pourtant rien à voir avec les fêtes de Noël qui s'éloignent déjà. Exit les rennes lumineux ou les faux cadeaux géants. Aucun lien avec des décorations dont on excuse parfois l'agression visuelle avec l'espoir d'une exposition de courte durée.



Qui n'a pas ralenti en admirant avec stupéfaction ces magnifiques réalisations représentant une petite voiture et ornant fièrement des slogans en faveur de la fameuse Autoroute Castres-Mazamet ? Sortez un peu, vous allez adorer.



Au-delà du goût douteux de l'ouvrage, on nous rappelle ainsi que beaucoup de choses se jouent ces derniers temps à propos de ce vieux projet qui espère rendre à Castres sa splendeur d'antan en lui donnant des accès plus performants. Une route nationale que beaucoup estiment dangereuse, un trajet long et fatigant... plusieurs de ces qualificatifs sont régulièrement brandis pour militer en faveur de cette construction. On en parlait ici-même il y a déjà quelques mois : Oh oui du béton ! Plein !





Qu'est-ce qui a changé ?

D'un revers de la main

Autoroute RN 126 aménagée Temps de trajet 35 minutes 43 minutes Ces estimations prennent en compte les ralentissements aux giratoires, les bretelles d'accès, ou le temps passé au péage, et les différentes vitesses de circulation pour chaque option. Utilisation surface 474 hectares, dont 316 agricoles 100 hectares Cette surface sera définitivement "consommée" par chacune des options. Points d'accès 4 payants 15 gratuits Dépenses publiques 220 millions d'euros 160 millions d'euros Péage (A/R) 15 euros gratuit

Pour aller plus loin

Dans le fond ? Rien, ou presque rien. Ce projet de connexion entre Toulouse et Castres à 130km/h est un vieux marronnier, et les élus qui se sont succédé à la tête du Département, de la Région, ou de la Ville, se refilent le dossier depuis les années 90, où l'on cherche une solution de mise en conformité d'un axe pas vraiment sexy.Pas de changement non plus dans la détermination des uns et des autres autour du projet : ceux qui n'attendent que ça et militent pour sa prompte réalisation au risque de ne plus pouvoir enlever leurs œillères, et ceux qui cherchent des alternatives tout aussi efficaces et moins lourdes.C'est le collectif, PACT, aussi connu comme le, qui se mobilise très vite. Issus de plusieurs milieux, ses membres se rassemblent sous une idée commune pour plusieurs raisons : des riverains inquiets pour leur qualité de vie, des élus qui refusent de participer à un projet pharaonique, des usages qui s'étonnent des montants des péages annoncés, d'autres encore qui refusent de tomber dans le piège de la concession...Ce qui ne change pas non plus, c'est l'obstination de certains politiques – les mêmes qui ont vu leurs décisions jugées illégales à propos du barrage de Sivens, par exemple (re-lire La si vaine bataille de Sivens ) – pour ce projet insensé. L'art de rond-point à Castres participe de cette étrange propagande, alors que les alternatives sérieuses ne manquent pas.Par contre, quelque chose a changé : il y a quelques semaines, le collectif PACT a rendu public un rapport commandé au bureau d'études Burotec, financé à hauteur de 25 000€ par des acteurs publics comme la Région Occitanie ou des municipalités que le tracé de l'autoroute impacte fortement. C'est qu'il était attendu depuis longtemps, car il permet désormais de faire une proposition factuelle et chiffrée pour un résultat équivalent et à un moindre coût. Il s'agit donc d'une pré-étude de faisabilité, en attendant de pouvoir lancer une étude détaillée.Dans cette proposition d'aménager le tracé de la RN126 existante, quelques données attirent forcément notre attention de futurs utilisateurs de cet axe, comparés au projet autoroutier :L'existence et le sérieux de ce rapport ont été froidement balayés d'un revers de la main par le député Philippe Folliot, arguant qu'une petite étude conduite sur trois mois ne pouvait pas avoir la valeur de travaux engagés par l'État depuis dix ans. Après tout, c'est peut-être mieux que d'être rongé d'inquiétude à l'idée que ce petit rapport ait plus de pertinence que toutes ces années vides.Sont-ce les dernières grognes de la populace, soucieuse d'avoir été plus que mollement consultée à propos de projets d'envergure qui la concernent en premier lieu comme un aéroport en rase-campagne, un centre commercial dans des terres arables, un lieu de vacances sur un site protégé ou un barrage surdimensionné ? Toujours est-il qu'il est temps de faire entendre son opinion par le truchement de l'appel à observationsEn découvrant un matin que l'on peut se rendre à Toulouse en voiture de manière sûre et rapide sans avoir dépensé ses 7,50€, vampirisé les dépenses publiques, ou exproprié des agriculteurs de leurs terres, peut-être se sentira-t-on un tout petit peu mieux, et enlèverons-nous nos œillères. Il y a presque toujours une meilleure solution.Plus d'infos :- Le rapport final - Pas d'Autoroute Castres-Toulouse sur Facebook - Les documents de l'Enquête Publique L'appel à observations , ouvert jusqu'au 23 janvier