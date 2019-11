Urgence climatique : on agit à Castres !

Nous en parlions dans notre émission du 6 décembre dernier (Passeurs de Bougnettes : Ca chauffe !) et ce soir-là c'est un citoyen engagé venu d'Albi qui était notre invité. Depuis — et nous voulons le saluer — un collectif « Citoyens pour le Climat » s'est constitué à Castres en lien avec le collectif Citoyens pour le Climat national qui œuvre pour la sensibilisation au dérèglement climatique, la vulgarisation scientifique, organise des marches et des actions de lobbying citoyen.



Ainsi avec le collectif castrais s'organisent des actions dans la proximité plus en cohérence avec la démarche environnementale.



Depuis sa création, plusieurs actions et initiatives sont menées en lien avec la lutte contre le dérèglement climatique : marches pour le climat, Clean Walks (marches de nettoyage des déchets), participations à des tables rondes, forums et débats citoyens.



Pour aborder cette question du climat, ici et maintenant, il était important de donner la parole aux acteurs locaux de cette initiative. Nous recevrons jeudi 21 à partir de 21 heures, les fondateurs du collectif de Castres, Marie-Adeline et Sébastien Peers, ainsi que Lucie Lambert, également organisatrice au sein des Citoyens Pour le Climat.



Avec eux nous aborderons la question du dérèglement climatique et l'ensemble des actions menées par le collectif au fil de l'année.



Nous aurons également l'ensemble des informations concernant la prochaine action importante, le "Samedi vert!" qui invite chacun à lutter contre le « black friday » et sa consommation à outrance qui engendre un véritable désastre écologique.



Une grande marche pour le climat est organisée à Castres le samedi 30 novembre pour refuser la politique des petits pas et clamer haut et fort l'importance du changement. D'autres actions notamment une Gratiféria (troc'party) le samedi après-midi dans les locaux de l'association Joc'R, sont prévues et en cours de préparation afin de montrer qu'un autre monde de consommation est possible.



Pour tout savoir des initiatives et des actions, trouver des réponses ou juste se poser les bonnes questions sur les enjeux d'aujourd'hui, être informé et/ou activer son pouvoir d'agir, rendez-vous jeudi 21 avec les Passeurs de Bougnettes jeudi à partir de 21 heures sur l'antenne de RADIOM.



