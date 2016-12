DOT. Un point c'est tout.

Straight to the point, qu'y disent. Un duo qui crie son nom dès les premiers accords, pur et simple, gras et lourd. Deux mecs, deux frangins à la ville comme à la scène, que RADIOM a vus grandir en tant que groupe(s), et surtout qui ont vu grandir RADIOM.



Pas souvent près mais jamais très loin, on les entend pourtant très fort, parce qu'on les voit un peu partout, ça et là. Un coup dans une émission (réécouter Ondes Sensibles : #84 Et c'est reparti ! et Le Sens des Ondes : LSDO #3 DOT.), puis en live au Bolegason (et ici : Session Bolegason : Et Spiritu Boleg), et partout en concert... sous différentes formes : de Dung, on passe à DOT. Radical et vénère.



Et on dirait bien que c'est la période. Celle où l'on cherche de l'aide, par le biais de ses potes, de sa famille, de ses fans. Tout comme RADIOM qui cherche toujours à boucler un budget (relire : La migration, on n'oublie pas !), DOT prépare son premier album, et met le bon peuple à contribution ! Et quelle meilleure idée que le crowdfunding pour financer le projet ? Cette fois-ci, c'est sur KissKissBankBank que ça se passe (désolé, pas de joli graphique qui bouge sur RADIOM.fr), et les choses sont en bonne voie !



Les détails du projet, la destination des fonds et leur répartition, et le déroulé des opérations sont disponibles en ligne, bien sûr ! Mais pour se mettre en bouche, DOT nous a gratifiés d'une petite pépite sonore :







« Si vous ne le faites pas pour nous, faites-le pour eux ! »

SDPPOSMPAP

Car ils sont méritants, car ils bossent dur, car ils y croient, car ils sont soutenus par une communauté qui grossit à vue d'œil... C'est donc une nouvelle bonne action que l'on s'apprête à effectuer, et c'est un soutien tant à un groupe prometteur qu'à la scène culturelle des copains.Les copains, toujours eux, ont mis en ligne une mini-vidéo qui devrait, sinon achever de vous convaincre, au moins vous donner le goût d'en savoir davantage :Alors sans oublier de passer par la case " je soutiens RADIOM " (cette scandaleuse manœuvre officiellement réprouvée par le), il fautRendez-vous très bientôt dans ces colonnes pour connaître les suites du projet !Plus d'infos :- pour ne pas oublier de contribuer avant la fin : un événement Facebook