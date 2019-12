Pulsion Grax : Pulsions rock chez les bougnettes

Pulsion Grax, c'est quatre gars du coin, issus d'horizons musicaux relativement différents, qui se rencontrent. Hubert-Félix Thiéfaine en référence pour l'un, Tool pour l'autre, ou encore Iron Maiden et enfin Dimmu Borgir, le tout concocté ne peut pas laisser indifférent.



De l'électrique, du rock, du métal, des textes ciselés et rageurs, de la poésie brute, le style de Pulsion Grax se décrit comme une fusion entre Bashung-Thiéfaine - Metallica-Nirvana en passant par Tool-Pixies.



La musique est composée par l'ensemble du groupe, les titres mûrissent au fur et à mesure des interprétations pour au final servir et mettre en avant le texte. Les textes... souvent à double voire triple interprétation s'écoutent mais aussi se lisent, qu'on se le dise....



La formation est composée d'André Munos (chant et guitare), Xavier Planchon (guitare), Romuald (basse) et Greg (batterie)..







Premier album

Nous les recevonset c'est un pur bonheur que de vous l'annoncer, chers auditeurs, en avant-première de la sortie de leur. Nous parlerons bien sûr de leur travail créatif, de leur album, de leurs prochaines dates et de leurs projets.L'album fait l'objet d'un financement participatif et les Passeurs de Bougnettes vous invitent à soutenir cette initiative. Attention l'appel à financement est ouvert jusqu'au 5 décembre, alors on se dépêche s'il-vous-plaît ;). Pour y aller c'est ici : Pulsion Grax : « Passage » Alors rendez-vous jeudi., seront avec nous, et l'on découvrira avec eux quelques belles compositions de leur album.LeS BouGn3TteS PulSé3SPlus d'infos :Pulsion Grax