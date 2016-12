Préparez vos casques !

Pas moins de quatre titres de plus de 5 minutes. Auquels on en ajoutera un autre de 7mn45. C'est pour profiter au mieux que je vous conseille de préparer vos casques, votre système son..., et de vous installer confortablement. Let There Be Rock démarre à 20h sur sur RADIO OLORON et bientôt également sur RADIOM.



So pump up the volume...



Mais pas trop non plus, il faut préserver votre "cages à miel" et leur permettre de durer et ainsi de profiter de la musique le plus longtemps possible.



Ce lundi soir on fait directement un bon de 40 ans dans le temps pour démarrer en 1976. Et avec trois titres, s'il vous plaît !



Petit tour également par du Rock symphonique avec deux titres dont celui qui ouvrira l'émission.



Le dépoussiérage du vinyle est tombé cette semaine sur un groupe de hard rock français et francophone... du début des années 80... Non, ce n'est pas Trust... Cherchez un peu... Pour la réponse, ce sera autour de 20h30.



Petite séquence avec des groupes Frenchies à se mettre aussi entre les oreilles. Quatre titres dont deux anglophones, et deux francophones (dont celui cité ci-dessus).



Pour clôturer, comme d'habitude, par un titre hispanophone. Le groupe choisi ce lundi est de Bilbao et connaît un grand succès national en Espagne. Réponse à 20h50 environ !



Vive le Rock, sur RADIO OLORON !