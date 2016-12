On le sait tous : c'est sur la deuxième semaine après la rentrée que tout se joue. C'est là que l'on sait comment sera l'année, remplie d'excitations et de choses nouvelles, que l'on entre en 6ème son gros cartable sur le dos, ou que l'on prépare sa rentrée aux Ateliers ! Les Ateliers, cet espace étonnant où se mêlent les initiatives de coopération économique, le circuit court pour la (bonne) bouffe, l'insertion professionnelle, les bonnes bières, la relaxation, la production audiovisuelle... dans un tissu d'entraide vivant et dynamique ! Tout un programme.



Ces mots pêle-mêle, on les retrouve cette semaine lors de cette soirée « Quoi de neuf aux Ateliers ? », jeudi à partir de 18h !



C'est l'occasion de rencontres et découvertes avec les résidents et acteurs de ce bâtiment hors du commun à Castres... pourquoi ne pas y croiser RADIOM et ses lutins domestiques ?



Astuce ultime : pour venir s'empiffrer, il faudra y aller de son huile de coude personnelle, car c'est sous la forme d'une Auberge Espagnole que l'on se restaurera. Reste à savoir comment se cuisine le Romain Duris. À vos fourneaux, et à jeudi soir !





Pour être sûr-e de ne rien rater sur les détails de l'événement, le mieux est encore d'y jeter un œil sur Facebook !