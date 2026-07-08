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FESTITEP, le petit festival qui grandit !

mercredi 8 juillet 2026 par Hoggins!
Les musiciens en train de préparer le plateau avec l'aide des équipes de régie technique.
Les musiciens en train de préparer le plateau avec l'aide des équipes de régie technique.
© RADIOM
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Le 3 juillet 2026 se déroulait à Burlats la troisième édition du FESTITEP, organisé par l'ITEP Le Briol. L'occasion de découvrir le travail des artistes tout au long de l'année, et prendre la température de la soirée.

Quelques heures de célébrations, de concerts, des tables alignées sous les platanes du Quai d'Adélaïde, au bord de la fraîcheur de l'Agout à Burlats, c'est la recette parfaite pour se retrouver autour des activités de l'ITEP Le Briol 1, des usagers et de l'équipe.

C'est presque trop court, car les prestations sur scène ne rendent pas à leur juste valeur la montagne de travail de préparation que ces sessions ont demandé. Des concerts de qualité donc, précédés d'une scène ouverte (qui n'était pas retransmise et ne figure donc pas dans le podcast FESTITEP 2026) qui a fait la part belle aux artistes qui s'étaient inscrits au préalable, ainsi que la participation de l'ITEP Le Chemin 2.

La dernière partie est emmenée de main de maître par le chanteur Soul et R&B Kessy Mac Queen 3.

Et bien sûr, on profite de l'enregistrement en question :

FESTITEP 2026
204
Le programme présenté pour la soirée démarre avec les Divers Gens, puis Kessy Mac Queen qu'on n'arrête plus ! Presque deux heures de direct et de concerts depuis Burlats pour le FESTITEP 2026 !

Il est déjà temps de prendre rendez-vous pour l'édition 2027, non ?

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