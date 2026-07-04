Bien manger pour bien gagner

On prend un quart d'heure du précieux temps de professionnels du sport de haut niveau pour revenir sur l'importance d'une alimentation de qualité en relation avec son effort. Des conseils à adapter, toutes proportions gardées, à la vie de tous les jours !

On ne parle pas assez de la nécessité de bien manger. Bien sûr qu'on a en tête le fameux slogan martelé à la télé et à la radio qui accompagne les publicités pour des produits aux vertus nutritives douteuses (et parfois au Nutri-score auto-attribué étrangement complaisant), mais il ne suffit pas de répéter des principes comme un mantra pour savoir les appliquer correctement. C'est le cas pour l'alimentation.



Au-delà des injonctions à mettre dans son assiette un menu équilibré et produit dans de bonnes conditions, il convient aussi de veiller à ce que le régime que l'on observe corresponde à ses besoins. Vous n'aurez probablement pas le même repas du soir après une journée de bureau ou d'école, ou une matinée de course à pied.



De course à pied il en est presque question, puisque si l'on pousse l'image un peu plus loin, on court. On galope, on va au contact, et surtout on utilise la moindre joule d'énergie de son corps pour une activité physique particulièrement exigeante. Et si vous étiez joueur professionnel au Castres Olympique ?



C'est l'exercice qui est proposé aux élèves de l'établissement Barral à Castres, qui ont le loisir de rencontrer des stars : qu'on soit sur le terrain pour les compétitions ou les entraînements, ou en coulisses en tant que préparateur physique, c'est au quotidien que l'on a conscience de l'importance incontournable d'une alimentation adaptée à l'effort, son intensité et sa régularité. Lois Guerois-Galisson, pilier gauche dans l'équipe professionnelle, et Pierre Lassus, préparateur physique, se prêtent donc au jeu des questions-réponses :





Sportifs de haut niveau et alimentation 84 ​

Les élèves de l'établissement Barral à Castres échangent avec joueurs et préparateurs physiques du Castres Olympique sur une thématique essentielle : l'alimentation dans le sport.

... et les images ! Jeunes journalistes et grands sportifs Le Castres Olympique passe à la casserole des journalistes de Barral. Photos © Barral voir les photos...

Ne soyez pas surpris de la grande qualité des interventions des journalistes et des invités : ces échanges ont été préparés avec soin avec les équipes pédagogiques et ont bénéficié de l'attrait provoqué par la rencontre avec des sommités du sport et cette équipe castraise incontournable. Ajoutez à cela un petit peu de trac (en quantités nécessaires mais suffisantes) et vous obtenez un mélange parfait, vivant, interactif et instructif.Prenez des notes ! Pour votre prochaine compétition de mölkky il vous faudra une alimentation de champion pour être au top au mariage de la cousine Francine. Alors c'est sûr que ça n'a peut-être pas la saveur d'un match du Top XIV sous un crachin de dimanche de novembre, mais vous pourrez vous vanter d'avoir été conseillé par les meilleurs.Et ça, ça vaut le coup !