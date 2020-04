Dernier parking avant l'orage

La semaine s'achève avec son lot de discours alarmistes ou rassurants autour des perspectives de déconfinement (mot toujours refusé par les correcteurs d'orthographe, coïncidence ?) et ses possibles conséquences. Les festivals d'été contraints d'annuler voient avec étonnement les annonces gouvernementales sur l'autorisation de "petits" événements, tandis qu'un mastodonte de la logistique boude la décision administrative qui les contraint à respecter les mesures de sécurité pour ses salariés.



Au milieu de tout ça, et de bien d'autres choses, il y a At Home et sa clique malfaisante qui règne sans partage sur les ondes de RADIOM, seule voix à l'unisson (ou presque) au milieu du vacarme et des remous au-dessus de nos têtes. Ça gronde, ça tonne, mais c'est là, et c'est avec vous. Et pour vous c'est l'occasion de rejoindre cette mascarade d'émission et prendre le taureau par les cornes. Eh oui, elles sont deux et pointues, et elles ne se laissent pas faire.



À l'heure où l'on s'insurge, à tort ou à raison, de la chape de plomb de communication et de dispositifs de contrôles en tous genres, a-t-on déjà commencé à cheminer mentalement vers une sortie de nos tanières ?



Un début de réponse et une fin de question, à retrouver vendredi 17 avril 2020 à 21:00 !



N'oubliez pas : vendredi 17 avril 2020 à 21:00