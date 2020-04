Scrabble et pâte à sel

Le temps s'allonge, les jours se suivent et commencent à se ressembler. Alors que le mot déconfinement est déjà dans les esprits avant d'être sur toutes les lèvres (désinfectées), la météo du week-end a rendu de mauvais services aux esprits les plus frustrés, incitant à rompre le confinement comme on rompt un jeûne : par exagération boulimique.



Alors pour canaliser ces pulsions de dangereuses promenades contaminantes, que faut-il faire ? Comment prendre le contre-pied de l'ennui, apprendre à ronger son frein sans rogner sur la patience d'autrui ? Au milieu d'odieuses récupérations commerciales et de pubs mal ciblées, les idées fusent, et on ne peut plus parler de distanciation sociale puisque les liens sociaux n'ont — sinon jamais été aussi forts — pas diminué. Au contraire, les réseaux sociaux battent leur plein, et certains vieillissant voient une seconde jeunesse, pour le meilleur et pour le pire.



On parle de tout ça, mais aussi de vous, ce soir sur RADIOM, dans At Home, avec la dream team qui ne cesse de s'agrandir, de rapetisser, protéiforme et virale, mais toujours sur le pont pour vous. Et évidemment, c'est à base de vos témoignages, de vos doutes, vos (im)pertinentes remarques, que nous construirons ces heures passées ensemble.



La technique n'a pas changé :



Pas de répit, pas de trêve, retrouvez-nous lundi 6 avril 2020 à 21:00 sur RADIOM !