Votre ordinateur (et RADIOM) au service de la Science

Il ne vous a peut-être pas échappé qu'en cette étrange période de confinement face à la pandémie de Coronavirus COVID-19, le site de RADIOM, déjà pas toujours d'une vélocité exemplaire, était particulièrement lent.



On peut certes se féliciter que des millions d'européens désœuvrés à la maison se rabattent sur les webradios qu'ils quadrillent grâce à radio.garden (essayez, c'est trop bien !), et fassent s'envoler les statistiques d'écoute de RADIOM et des consultations de son site web, avec ses milliers d'heures de podcasts à rattraper. C'est cool. Mais il n'y a pas que ça.



Pas mal de choses peuvent ralentir l'affichage d'un site web, à commencer par la connexion Internet des visiteurs, la vétusté de leurs équipements (ordinateur, smartphone ou tablette), etc. Mais il y a aussi et surtout la capacité du serveur web, sorte de gros ordinateur survitaminé, à effectuer le plus vite possible toutes les tâches qu'on lui demande : piocher les informations dans une base de données, récupérer une image, une vidéo, analyser un texte, adapter le contenu au visiteur, etc. Tout ceci demande de la puissance de calcul. Il faut que le processeur, cœur du système, soit capable de traiter rapidement et en parallèle tout un jeu de commandes afin de rassembler tout ça et de le présenter. Plus ses capacités de parallélisation et plus sa fréquence de fonctionnement sont élevées, plus sa performance sera remarquable, et les contenus ainsi "servis" (par le serveur) le seront rapidement.



À l'inverse, plus on demande de travail à cette unité de calcul, plus elle aura du mal à servir tout le monde efficacement. Et c'est ce qui se passe ces jours-ci avec les serveurs web de RADIOM.



Pour afficher les lignes de cet article, de nombreux allers-retours auront été nécessaires entre les serveurs web et les sources de données, et plus tout le monde est occupé, plus les choses vont être lentes.





Pour la bonne cause

Thank you to everyone who has been donating their resources! Here are some answers to your frequently asked questions.



How can I donate my time for #COVID19? Download and install the client from https://t.co/boMq0tNn22; Under topic, select ‘ANY’ (1/8)https://t.co/yJaXvMHaDy — Folding@home (@foldingathome) March 16, 2020

Culotte ou caleçon aux chevilles

Si vous constatez des ralentissements sur l'affichage de ces pages donc, en plus du possible engorgement des infrastructures de votre fournisseur d'accès à Internet, c'est sûrement parce que, et que ça, c'est cool aussi.Folding@Home, c'est un projet collaboratif de crowd computing qui, comme le crowd funding ou "financement participatif", permet de mettre à contribution les ressources de son propre ordinateur pour créer, par agrégation, un super calculateur qui rivalise avec les plus puissants du monde en additionnant les puissances plus modestes. Rien que ça.Cela fait quelques années que Folding@Home roule sa bosse dans ce monde du crowd computing, dont le phénomène initial vient de, programme participatif qui cherchait à faire éplucher par des milliers d'ordinateurs à travers le monde les considérables masses de données issues des radiotéléscopes à la recherche de signaux artificiels venus de l'Espace. Après SETI@Home et l'engouement massif qu'il a suscité, de nombreux projets scientifiques ont exploité cette possibilité spectaculaire, et BOINC a vu le jour, proposant à des équipes de recherche scientifique une plateforme commune pour proposer toutes sortes de projets de calcul participatif, agrégeant des méta-projets commeouLe 20 mars, sur les dernières 24 heures, BOINC pouvait se targuer d'une puissance globale de calcul de, soit un huitième de la puissance du plus puissant super calculateur (source TOP500). En 2016, Folding@Home estimait atteindre les 100 PétaFLOPS , notamment grâce aux GPU des ordinateurs personnels, ces éléments qui permettent à votre ordinateur d'afficher des images de grande qualité à toute vitesse, et qui disposent de systèmes dédiés qui peuvent être utilisés pour le calcul rapide à grande échelle.Folding@Home s'est spécialisé dans le calcul de masse pour la recherche en médecine, s'attelant à tester les milliards de possibilités de repli (foldings) de protéines responsables de tout un tas de mécanismes dans le corps humain, et de trouver des molécules de synthèse qui agissent en contrecarrant ou en amplifiant ces effets. Les champs de recherche sont autour du cancer, et de maladies dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Et il y a peu, Folding@Home a accueilli desL'engouement que cela a suscité a rapidement saturé les serveurs de Folding@Home chargés de découper les immenses tâches de calcul en toutes petites sous-unités, digérables par un ordinateur personnel "classique", et c'est le moment que nous avons choisi pour rejoindre le projet en mettant à contribution les machines du studiom ainsi que les serveurs web. D'où ce fort ralentissement constaté, les capacités de calcul globales de ces machines étant désormais également accaparées par de nobles tâches collectives comme Folding@Home.Vous aussi, rejoignez le projet ! C'est ultra-simple, et il n'y a rien à faire, sinon mettre à disposition, même temporairement, les capacités de calcul de votre ordinateur qui, même s'il semble ramer et que vous êtes tout le temps en train d'attendre qu'il ait fini, passe en réalité 90% de son temps à vous attendre et à ne rien faire. La beauté de ces systèmes faciles à installer sur votre ordinateur est qu'ils tournent, ne le sollicitant que lorsque vous ne lui demandez rien.Alors ? On s'y met ? C'est très facile :et commencez d'ores-et-déjà à contribuer, confinés dans votre canapé, culotte ou caleçon aux chevilles, pour trouver un remède contre ce virus dévastateur !La grande quantité de contributeurs au projet fait qu'il faut parfois attendre plusieurs heures avant de se voir assigner des "devoirs à la maison" par les serveurs, et de constater ainsi son ordinateur commencer à travailler dur.Rejoignez la communauté internationale qui se mobilise autour de Folding@Home, et participez à la recherche contre le COVID-19 sans bouger de chez vous, même si vous n'avez pas vraiment le choix !Plus d'infos :