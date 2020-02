Never give up !

RADIOM, RADIOM, émission Good Sound For Good People en approche !



Et dimanche 23 février 2020 à 11:00, une heure pleine de groove vous attend, avec Saun & Starr, Dred Scott, DJ Day, Common / Amerigo Gazaway, Dennis Coffey...



Livraison directe de la console de mixage du Soul Safari, pour votre plaisir auditif(hope)...



Good news : je partage l'affiche sur une super date ce 5 mars au V&B d'Albi, avec Gones, from Souletude Music, qui a joué aux quatre coins de notre planète, et a reçu un award MixCloud pour son incontournable Ghetto Blaster Show sur Campus FM !



See you Soul ! Et big up RADIOM !