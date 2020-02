Progressif, vraiment

Lors d'une discussion avec des amis nous évoquions la musique où l'on pouvait trouver du (Hard) Rock, des synthés, avec parfois des instruments dits "classiques" et des titres supérieurs au format radio de trois minutes.



C'est déjà une piste pour vous indiquer la programmation de ce lundi 17 février soir, non ?



Et si, en plus, vous vous aidez du titre, vous devriez avoir deviné.



Plusieurs titres me sont venus à l'esprit et particulièrement un du groupe Uriah Heep.



Et bien, nous allons "progresser" (pas très approprié mais j'ai hésité à utiliser le néologisme "Progressifer") pendant une heure.



Je vous donne rendez-vous lundi 17 février 2020 à 20:00 sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Et comme d'hab, vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !