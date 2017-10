Pierres qui roulent

Ce lundi 16 octobre, vous aurez à nouveau droit à The Scills, en attendant la sortie de leur deuxième album, vendredi 20 octobre prochain.



Bernard Lavilliers nous a régalés d'un vingt-et-unième album studio fin septembre. Nous en avons programmé la découverte dans Let There Be Rock le 2 octobre, puis le 9 octobre. Nous continuons ce lundi 16 octobre en programmant deux autres titres de "5 minutes au paradis".



Vous avez aussi peut-être remarqué " The Rolling Stones Collection " dans votre Maison de la Presse locale que depuis quelques semaines.



Le journal "Le Monde", en collaboration avec "Télérama", vous propose de vous constituer l'intégrale des Rolling Stones à raison d'un CD tous les quinze jours.



C'est de cette manière que je m'étais déjà constitué l'intégrale des Beatles il y a quelques années (à raison d'un disque par semaine à l'époque).



La collection comprend trente CD et deux DVD et va s'étendre jusqu'en novembre 2018.



Et je vais donc me constituer, petit-à-petit, cette intégrale... Je vous proposerai un extrait de Let It Bleed (le troisième CD à sortir).



Un souhait pour la collection suivante : Pink Floyd. Mais ça n'est pas pour demain !



Et vous ? Quelle intégrale aimeriez-vous vous constituer ?



Pour le reste de la programmation, une phase plutôt 60's-70's, le vinyle de Uriah Heep et le titre hispanophone pour finir.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !