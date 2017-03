Bye bye Sib !

Sib Hashian est certainement pour vous un illustre inconnu.



Il fut pourtant, avant de s'éteindre, le batteur du groupe Boston.



Ce groupe a beaucoup compté dans mon éveil musical : le son particulier de la guitare de Barry Goudreau (reconnaissable entre mille), et des mélodies accrocheuses. Un des précurseurs du Hard rock progressif.



Sib Hashian en a été le batteur sur les albums Boston (1976) et Don't Look Back (1978).



Je tenais à saluer sa mémoire en programmant quatre titres (deux de chaque album cité plus haut).



Et, pour continuer, nous resterons dans les mêmes styles : Rock, Hard rock et Hard rock progressif. Pour preuve : Foreigner, Uriah Heep, Blue Oyster Cult, U.F.O. et quelques autres que je vous invite à venir découvrir lundi 27 mars 2017, dès 20h sur RADIO OLORON et sur RADIOM !



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !