Le Jean Jaurès sur les fesses

Oh qu'elle était belle, la soirée, oh qu'il est dur le matin ! Le Café Jean Jaurès a fait place nette, La Lune Derrière les Granges a remballé ses flambants artefacts, et RADIOM a repris sa playlist du dimanche avec un petit Good Sound For Good People des familles en fin de matinée pour aérer le cerveau et la chambre. La routine, quoi.



Les derniers spectateurs ayant regagné leurs pénates sans encombre, on regarde en arrière par-dessus l'épaule, et on replonge dans de brumeux et claquants souvenirs de la veille.



C'est en podcast que ça se passe, ou plutôt devrions-nous dire en catch-up — même si nos amis académiciens goûtent peu, à tort, à cette sauce sucrée popularisée par les burgers — afin de retrouver les traces de nos exactions nocturnes.





Le saviez-tu ? En cliquant sur le titre du podcast dans cette article, on arrive à sa page, et on trouve tout plein d'astuces, avec notamment la possibilité d'intégrer directement ce lecteur sur votre site web !

La Poche Rose 252 ​

Le duo rouennais La Poche Rose ouvrait cet Electro Moon dans un set cinglant et profond, au chant clair et aux basses grondantes. Les joies du direct nous on fait perdre quelques bribes de voix, mais s'il vous fallait une raison de plus pour voir le concert en chair et en os, c'était celle-ci.

Incandescent 227 ​

Sans faillir à tenir la promesse sémantique, Incandescent a mis le feu au Café Jean Jaurès pour le plus grand plaisir d'un public agglutiné et captif qui ondulait au gré des assauts répétés de la fournaise ! Ça pique, ça lance, et derrière, comment ça re-pique trop !

La conclusion de cette soirée Electro Moon au Café Jean Jaurès, c'était Al'Kila qui a décidé d'aplanir les choses à base de vibrations ronflantes d'un mix tout chaud. Ascenseur émotionnel et irrationnel garanti !

