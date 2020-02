Électrons lunaires

C'est le rendez-vous du mois de février, alors que notre satellite naturel en sera à notre dernier quartier, ici la règle c'est « pas de quartier, tout dans les pieds ! ». Les pieds vont taper, les oreilles vont bourdonner, les yeux vont virevolter pour cette soirée très tendance sous le signe de l'électro comme on se plaît à la penser.



La Lune Derrière les Granges s'invite au Café Jean Jaurès pour proposer son Electro Moon avec son cortège d'artistes. C'est Incandescent, La Poche Rose et Al'Kila qui vont faire trembler les murs !





Combustion interne

Sac à papier !

The finisher

Premier nom, première impression, ça chauffe en d'dans comme en dehors, sur un rythme posé mais sûr. Ce seraqui soufflera sur les braises de la soirée. De quoi accueillir le réchauffement climatique avec sérénité, en somme.Ne vous y trompez pas : rien à voir avec un toulousain alcoolisé qui se serait mis fortuitement à dérouler du son sur 120 bpm, c'est bien de Rouen que vient le duo, et pose la voix par-dessus les rythmiques syncopées d'un instrumental techno-pop qui ne laissera pas votre booty indifférent.Il va falloir compter avecpour vérifier le scellement des fondations du. Secousses sismiques à prévoir pour une conclusion des plus toniques avec les tunes dont il a l'habitude. Sale rejeton de, digne héritier d'un courant qui ne se laisse pas faire sur les sound systems, il saura vous montrer de quel bois il se chauffe.Ce petit monde est à retrouver de toute urgence en chair et en os auà Castres sur Electro Moon , et bien entendu demain à 21:00 sur les bonnes ondes de RADIOM !Plus d'infos :