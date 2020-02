Merci beaucoup !

Hej ! Bonjour, et merci ! Merci aux bonnes personnes qui se reconnaîtront ! Vous, toi, qui viens me toucher deux mots sur le show radio lors de mes soirées vinylistiquement Groovy. Ca fait vraiment plaisir de savoir que vous écoutez ce show radio les dimanches matins sur RADIOM ! Je n'aurais jamais imaginé le temps que ça me prendrait, mais ça en en vaut la peine !



Un dimanche de plus saupoudré de hip hop, de funk et de Soul Safari.



Gardez l'écoute, et see you soul !