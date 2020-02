Beneath the Black Flag

Oy marin d'eau douce ! Et bienvenue sur notre fier Galion le RADIOM ! Ce soir, nous voguons sur les mers dangereuses du jeu vidéo à la recherche d'un trésor convoité de tous : des bons jeux de pirates, pardi !



Vous l'avez sûrement compris et si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière (What's The Game Today ? : Back on track) vous savez que l'on va parler de pirates ce soir ! Et pas que de jeux vidéos sur les pirates mais de toutes les formes de pirates dans les médias ! Que ce soient les films, les mangas ou même les jeux de rôle, nous allons explorer l'ère de la piraterie dans tous ses aspects.



Alors larguez les amarres, souquez les artimuses et hissez le pavillon noir, direction les Caraïbes pour cet épisode spécial de What's The Game Today ? !