Quête N°95 : Prom'nons-nous dans les marais...

À la poursuite de deux changelings, nos enquêteurs se sont engouffrés dans le marécage d'Ereknor qui entoure la ville. Pour traquer leurs proies, ils se sont aventurés dans l'eau et ont été attaqués par les scarabées vampires. Les sales bêtes ont mis à mal l'équipe... Mais leurs proies ne sont pas loin...



Rendez-vous jeudi 23 janvier à 19h dans Roll The Dice et sur Twitch où vous retrouverez nos têtes et des votes en direct.