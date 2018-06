What's Cookin' Doc ?

Pour cette semaine, on n'ira pas par quatre chemins, des nouvelles fraîches du front musical vous seront directement envoyées !



Radar des sorties récentes :



Des nouveautés tout justes gravées dans le vinyle, beaucoup de Hip-Hop de qualité ces derniers temps à vous partager mais également le retour d'un des plus grands cauchemars de l’Amérique moderne ! On ira aussi faire un petit tour du côté de la Perfide Albion, voir s'il y fait toujours aussi bon vivre.



Mais les sorties ce sont aussi des rééditions de morceaux oubliés, un grand nom du jazz qui nous dévoile encore aujourd'hui des inédits enfouis dans ses archives, et une sacrée pépite trouvée dans les navires naufragés des radios pirates anglaises durant les belles 60's.



Qu'on se le dise : un ouragan de bonne musique nous arrive droit sur le coin de la gueule, Nom de Zeus !!!