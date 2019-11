Gardez le Groove !

Nous l'avons tous au fond de nous, mais pour ma part c'est entre 85 et 100 BPM que je le préfère... le Groove, la pulsation, le battement, c'est le fil conducteur de toutes les émissions Good Sound For Good People !



J'espère que la sélection et que l'authenticité du mixage vous procurent autant de plaisir, et que le temps d'une heure vous vous accordez une pause musicale dédiée pour vous sur RADIOM : du bon son pour de bonnes personnes ! Parce que oui : on y a droit !



love u soul