Et de Deux !

It's raining, pour reprendre une veille expression d'un fin amateur de galettes from Kingston ! Oui, il pleut, il fait froid, une seule chose à faire ces dimanches de novembre c'est se mettre à l'aise et tendre l'oreille sur cette Mood Sessions.



Du jazz from Blue Note, de la Trip Hop de chez Wall of Sound, du Deodato... il y en aura pour tout le monde. En espérant que les craquements du vinyle accompagne à merveille la bûche flambante de votre feu !



Keep the fire burning chantait Gwenn McRae mais c'est du répertoire du Good Sound For Good People...



La prochaine Mood Sessions sera plus latine, accompagnée si tout va bien d'un vidéorama...



Bonne écoute !



Soul Safari