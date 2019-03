Welcome to Earth !

Est ce que vous vous êtes déjà dit qu'on pourrait vivre en autonomie, tirer profit de la nature sans la détruire...?

Et si on pouvait produire sa propre électricité, recycler totalement ses déchets, traiter l'eau soi-même pour la consommer, se chauffer... bref vivre en harmonie avec la planète ?



Jeudi 28 mars, nous recevons Lionel (relire et réécouter Climat... danger) dans On vous écoute. Cet homme a franchi le pas et il viendra nous en parler durant l'émission. Aujourd'hui il vit en autonomie énergétique, sans l'aide d'aucun fournisseur quelconque.



Est-ce que Lionel est revenu en arrière ? Est-ce qu'il refuse toute forme de progrès ? Est-ce qu'on peut encore se permettre de détruire la planète, au XXIe siècle, malgré tout les avertissements qu'elle nous adresse ?



Nous lui poserons toutes ces questions jeudi, n'hésitez pas à nous contacter pour poser les vôtres !

Une piqûre de rappel pour que vous n'ayez aucune excuse :



Vous ne me direz pas que vous ne pouviez pas ! Allez la bise et à jeudi, on vous attend pour échanger avec Lionel !