Juste un petit mot pour vous dire que ce lundi 14 octobre il n'y aura pas de Let There Be Rock en direct.



Vous aurez droit à une rediffusion du 26 novembre 2018 : En Amont.





On y parlait du dernier album, posthume, d'Alain Bashung.

Et surtout on y avait découvert trois titres mixés par Edith Fambuena.

Je vous souhaite une bonne écoute et vous donne rendez-vous lundi prochain.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !