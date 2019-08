Après PodRennes, podNuit !

Vous vous rappelez de PodRennes ?

Mais si, j'en avais parlé dans « En route pour PodRennes 2019 », « PodRennes : la PodJam » et « PODRENNES : Nous y voilà ! » (oui, rien que ça !).



Bah vous savez quoi ? On va faire une podNuit le samedi 10 août, à partir de 18h. On sera en direct live jusqu'à dimanche 9h, non stop, et ouais tant qu'à faire !





Mais avant ça, c'est quoi podNuit ?

C'est bien beau, mais cette année il y a quoi au programme ?

18h00 : introduction et présentation de la soirée.

18h30 : KoiQisPASS, revient sur l'année podcastique écoulée

19h30 : les résultats des Podcast Awards 2019

2019 21h30 : histoire de fêter les résultats, "Le faux col" vous fera déguster de bons alcools et de bons petits plats.

23h00 : Quenton prend le relais avec son émission TechCraft

01h00 : un créneau de jeux, d'actus et de blind-test avec Pyjama Party - Holiday Édition

04h00 : le P2P, ou quand deux potes de mauvaise foi se font la causette

06h00 : la Mactinale viendra vous apporter les croissants, les boissons chaudes et les actualités

09h00 : tout le monde ronfle (enfin surtout moi)

, c'est à l'origine un marathon de podcasts organisé par l'association PodShows , à qui l'on doit podradio et surtout podCloud Après plusieurs formats et noms différents, mais toujours en marathon et en live, et souhaitant proposer quelque chose de nouveau,a contacté l'association BadGeek (vous avez dit?).Ni une, ni deux, la première édition dev2 (oui parce qu'en fait, la v1 ils l'ont faite seuls en 2017) est organisée en 2018.Le "concept" ?Un live fait par deux équipes ne se trouvant pas au même endroit.L'équipesur Toulouse vs l'équipesur Cholet.Si vous avez connu inter-villes, imaginez la même chose mais en "podcast".Le programme se compose d'un ping-pong d’émissions entre laet la, avec quelques créneaux en commun.Le point d'orgue de cette soirée sont lesLors de ce créneau, les podcasts ayant obtenu le plus de votes de la part de leurs fans dans leur catégorie présentent le podcast "le moins connu" de la même catégorie. Un système gagnant-gagnant quoi.Les2018 ont permis de mettre en avant une petite cinquantaine de podcasts, de tous formats et de tous horizons.Comme dit précédemment, cette annéeaura lieu dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 août.On prend les mêmes et on recommence !Deux lieux géographiquement différents.etToulouse, Cholet... et tout autour de la planète avec la participation d’autres podcasteurs !2019.Cette année un bon nombre podcasts se sont inscrits au. Des vieux de la vieille comme des jeunes premiers. Mais toujours pour tous les goûts !Au programme :Et vous savez quoi ? Vous allez pouvoir nous suivre sur l'antenne de RADIOM ! Car oui lasera intégralement diffusée sur l'antenne. Et pour ça, je voudrais remercier Hoggins! . MERCI Hoggins! Vous pourrez également nous suivre en vidéo sur le site de l’émission podnuit.fr , et nous laisser un message en appelant le 09 72 11 00 20