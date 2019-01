En route pour PodRennes 2019

Faisant suite à PodRennes 2018 (relire et réécouter Combo After/Before en rattrapage différé et After PodRennes & Before TGS Springbreak), l'édition 2019 commence à montrer très rapidement le bout de son nez.



Pourquoi je vous parle d'un événement qui a lieu de l'autre côté de la France ?

Déjà, parce que je fais partie des organisateurs de l'événement, ensuite, parce que j'ai envie, et que pour finir, cela touche à la création d'émission audio, que c'est du fait main et que c'est la même ambiance que je peux retrouver ici à RADIOM !



Par conséquent (oui, j'ai pas dit du coup), je vous propose ponctuellement de faire le point sur l'organisation et la tenue de l'événement.



Mais avant cela, une petite présentation.





PodRennes, c'est quoi ?

PodRennes est un festival organisé par l’association BadGeek et consacré au podcast dans toute sa diversité, à Rennes.L'événement estpour tous (nourriture incluse) et plus que jamais ouvert à tous, animatrices et animateurs, auditrices et auditeurs ou simples curieux.Cette année, c'est encore lors du week-end de Pâques, les, que l'événement aura lieu.Cependant, l'événement change de lieu, on part d'un endroit devenu trop petit, pour un espace beaucoup, beaucoup plus grand !En effet, cette année nous serons auPersonnellement, c'est à la fois un (petit) accomplissement, mais aussi un élément de stress car nous allons avoir de nouvelles habitudes à prendre et un lieu à apprivoiser.Autre point, c'est que cette année, à la différence des années précédentes, nous communiquons un peu plus activement.Auparavant, il n'y avait que dans les podcasts et sur les réseaux sociaux que nous communiquions.2019 marque un tournant, car nous nous attaquons à la radio. Et l'accueil est plutôt impressionnant (sûrement dû à la notoriété du podcast de façon générale, de la tenue d'un salon sur Paris il y a quelques mois aussi).Ce qui me donne une transition pour vous parler des petites capsules qui arriveront en rotation surEn effet, depuis quelques années, nous produisons les, dans lesquelles nous distillons des informations sur l'événement.Le premier 2 min portait sur le bilan de l'édition 2018 et les pistes pour l'année 2019.Le second, porte justement sur la nouvelle salle, c'est disponible ici De façon générale, vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.podrennes.fr , ainsi que les précédentes productions sur ce flux Je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour la suite de ce journal d'organisateur !