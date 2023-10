Vous ne rêvez pas, ce samedi et ce dimanche, les podcasts seront à l'honneur sur RADIOM et à la table des Ateliers, avec PodCastres !



Au programme de ces deux jours, demain à 09:30 et dimanche 29 octobre 2023 à 09:30, des podcasts en live et en public (scène des Ateliers), des interviews (au STUDIOM), et des ateliers (dans les salles au rez-de-chaussée), ainsi que la restauration le samedi (midi et soir) et le dimanche (midi) :



Au programme du samedi :

09h30 - Ouverture

10h00 - Pepe Blind Test

11h30 - La France Baladeuse

12h30 - L'ApérOriginale : shooter edition

14h00 - amour le podcast

15h00 - Constellations de papier

16h30 - Les Enthousiastes

17h30 - Serial Causeurs

19h00 - Le One Eye Club

20h30 - Fin de la première journée



Avec pour le repas du midi :

Entrée : salade piémontaise (pommes de terre, œuf, mayonnaise, pickles maison) ou œufs mimosa aux épices douces & pickles ou velouté de légumes de saison

Plat : rougail saucisse & riz basmati ou dahl de lentilles corail & riz basmati ou salade paulinétoise

Dessert : gâteau marbré chocolat & noisette ou yaourt fermier ou tarte aux fruits



Menu du samedi soir :

Entrée : salade piémontaise (pommes de terre, œuf, mayonnaise, pickles maison) ou œufs mimosa aux épices douces & pickles ou velouté de légumes de saison

Plat : sauté de porc thaï & riz basmati ou tarte aux légumes de saison & salade ou salade paulinétoise

Dessert : gâteau marbré chocolat & noisette ou yaourt fermier ou tarte aux fruits





Et au programme du dimanche :

09h30 - Ouverture

10h00 - Lau_todidacte

11h00 - Mes Madeleines Coréennes

12h00 - Galaxie Pop

13h30 - Boucherie Ovalie

15h00 - Arrêtez de faire du podcast ou de la saga mp3

16h00 - Fin de l'édition Castraise



Et pour le repas du midi :

Entrée : salade piémontaise (pommes de terre, œuf, mayonnaise, pickles maison) ou œufs mimosa aux épices douces & pickles ou velouté de légumes de saison

Plat : tortillas au lard & salade ou tortillas aux champignons & salade ou salade paulinétoise

Dessert : gâteau marbré chocolat & noisette ou yaourt fermier ou tarte aux fruits



N'hésitez pas à venir passer une tête, découvrir des podcasts, avoir des conseils pour se lancer, ou simplement passer du bon temps, l'entrée est gratuite pour les deux jours, et les repas à 12,50€ !





Vous trouverez toutes les informations également sur https://www.badgeek.fr/autrepodrennes/.



A samedi !