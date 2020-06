Session d'anniversaire point 1

Il n'est pas encore venu le temps des cathédrales Shooters, on retarde encore un peu notre retour au studiom. Sûrement en septembre, mais peut être avant pour un Summer Edition, on ne sait pas encore (et de toute façon, on fera avec michèle-michel).



Ce qui est sûr, c'est que le podcast l'ApérOriginale vient de fêter ses 5 ans d’existence. Alors on a fait une session d'enregistrement à trois, histoire de se remémorer et de fêter nos 5 ans comme il se doit.



Au programme :

Surprise, débouchage de bière (buvez avec modération, et ne conduisez pas si vous avez bu, on le rappellera jamais assez), quiz sur le podcast et small-talk. C'est un peu explicite, mais pas trop quand même.



Et on termine avec la chanson Dream in the Dark du groupe japonnais Nothing’s Carved in Stone.



C'est ce qui est prévu pendant pas moins de 3h, samedi 27 juin 2020 à 14:00 sur les bonnes ondes de RADIOM avec L'ApérOriginal•e.



Préparez le gâteau, sortez les guirlandes "joyeux anniversaire" et enfilez le chapeau de fête !