PodRennes : la PodJam

Deuxième article sur PodRennes, qui fait suite à En route pour PodRennes 2019, je voulais mettre en avant une des activités qui est proposée lors de cet événement.



En un mot : la PodJam.







Mais qu'est ce donc qu'une "PodJam" ?

Quelles sont les règles de la PodJam ?

Est-ce qu'on peut réécouter les PodJam des éditions précédentes ?

Attention, je vais pas donner ici LA définition, mais plutôt ma définition de ce qu'est une "jam".Une "jam" est une sorte de compétition où des équipes, ou une personne toute seule, réunis à cette occasion mettent leurs compétences en commun.Il existe différents types de "jam".Pour le jeu vidéo, on a par exemple la "jam" Ludum Dare , pour les vidéos la "jam" des 24h des Réalisations ou encore les " hackatons ".Le principe est le même à chaque fois, l'équipe — ou la personne en solo — doit créer de A à Z le jeu vidéo, le film, le programme,, ou en ce qui nous concerne dans cet article, un concept de podcast.Les règles sont simples : les personnes qui s'inscrivent à PodRennes peuvent également s'inscrire à la PodJam.Une semaine avant l'événement, les équipes sont dévoilées, afin que les "podjameurs" fassent connaissance.Le samedi de l'événement, juste avant les jeux du samedi soir, les thèmes sont dévoilés aux équipes. Elles ont ensuite un créneau d'environ 2h pour choisir un thème et créer un concept de podcast autour de ce thème.À eux de créer un nom, un jingle, un visuel, de rester sur place, d'aller en ville,... les équipes sont libres de faire ce qu'elles veulent de ce temps.La suite se passe le lendemain, les équipes passent les unes après les autres sur la scène pour faire leur podcast, pour une durée de 15 minutes maximum.Ah oui ! Et pour pimenter un peu, une règle spéciale est dévoilée juste avant le passage sur scène !On commence en 2015 avec la première édition de la PodJam.Les thèmes étaient :- Y a plus de saison, ma bonne dame !- Être/Devenir vieux con- L’impertinence- Pontmain, un petit village mayennais entre tradition et modernitéLa règle spéciale était la même pour toutes les équipes : intégrer Laurent Doucet en tant qu'invité.- Équipe 1 avec le thème "Y a plus de saison" en version vidéo et audio - Équipe 2 avec le thème "Pontmain" en version vidéo et audio - Équipe 3 avec le thème "Y a plus de saison" en version vidéo et audio - Équipe 4 avec le thème "Être vieux con" en version vidéo et audio - Équipe 5 avec le thème "Y a plus de saison" en version vidéo et audio - Équipe 6 avec le thème "Pontmain" en version vidéo et audio En 2016, les thèmes étaient :- Une émission de témoignage- On a du lourd !- Le sujet de niche.Les règles spéciales étaient tirées au sort juste avant le passage.Pour revivre ce grand moment de PodRennes, c'est dispo ici en vidéo ou ici en audio En 2017, les thèmes étaient :- Les 5 choses que vous voulez faire avant de mourir- Une histoire vraie- Les aléas de la viePlus de règles spéciales et surtout plus de sketches pour cette édition. Mais cette année, les organisateurs mettent la main au micro, et dans les mêmes conditions, proposent un concept comme introduction/exemple.C'est dispo ici en vidéo et en audio Et enfin, pour l’édition précédente, les thèmes étaient :- Une étrange expérience- Quand j'étais petit...- On peut plus rien direLa vidéo et l' audio , vous connaissez le truc maintenant.Retrouvee toutes les infos sur le site de PodRennes , qui cette année a lieu les 20 et 21 Avril au Centre Social Carrefour 18, 7 Rue d'Espagne, 35200 Rennes. Et c'est toujours gratuit !