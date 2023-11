Jetlag + Avant j'etais prof

Après ce merveilleux weekend de PodCastres, on reprend la diffusion de podcast et de fiction sonore sur les bonnes ondes de RADIOM. Et au programme samedi 4 novembre 2023 à 20h c'est pas moins de deux podcasts (ainsi qu'une surprise dès 20h) qui seront diffusés :



JetLag



Jetlag vous emmène à la découverte de français partis s’installer à l’étranger. Tout au long de la saison 1, on retrouvera Jess qui vit au Japon, Louis en Thaïlande, et Adeline en Nouvelle-Zélande. Tous les trois vont nous raconter leurs expériences.



Chaque épisode fera l’objet d’une thématique spécifique qui sera abordée par tous les invités !

Le programme est animé par nyoww, depuis Taïwan et produit par Qualiter.

Bonjour et bienvenue sur Avant J'étais Prof, le podcast des enseignant.e.s qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, je suis professeure des écoles et j'aime vraiment enseigner. Pourtant, il peut m'arriver de songer à changer de métier, ne serait-ce que par curiosité. Mais comment quitter une profession où reconversion est synonyme d'exception ? C'est ce que j'ai décidé de partager avec vous, en décryptant deux fois par mois, les parcours aboutis de professeur.e.s reconverti.e.s.

Dans ce premier numéro 1, Adeline, Jess et Louis abordent leur décision de vivre à l'étranger.

Dans le numéro 2 diffusé, nous avons le parcourt de Peggy qui a décidé de changer de métier à la suite d'un