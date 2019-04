PODRENNES : Nous y voilà !

C'est enfin LE moment, ZE weekend.

PodRennes 2019 arrive et pas plus tard que ce week-end !



Nous, du côté de l'organisation pré-événement, on arrive au bout, enfin presque. J'écris ce petit article entre deux réunions et une préparation de "notre" PodJam, celle qui donnera l'exemple, préparée dans les mêmes conditions de temps et avec des gens aux quatre coins de la France.



Là, on en est au placement les téléphones qui serviront de caméra pour les lives vidéo dans cette nouvelle salle.

Ce qui veut dire que tout le reste est plutôt OK, bon, on a encore quelques bricoles de dernière minute mais ça c'est plutôt normal.



Pas d'épisode de L'ApérOriginal•e pour ce mois, vous avez droit à la place à une retransmission en direct de la PodJam, vous en avez de la chance ! En effet, grâce au savoir-faire d'Hoggins!, vous aurez droit à partir de 9h30 au passage des 6 équipes.