Trois jours sans pause !

Chaleur et moiteur, dans les corps et dans les cœurs, pour cette édition 2019 du Off du festival Pause Guitare. C'était bon et c'était doux, et c'était en compagnie des radios de l'Assemblée Régionale des Radios Associatives, qui dépêchait pour l'occasion des moyens à la hauteur de l'ambition : trois jours de rencontres avec des artistes venus d'un peu partout pour ce festival en parallèle dans la ville d'Albi. Déjà il y a quelques jours, on s'y préparait ici : « En direct de Pause Guitare (Off) ! »



Car si vous n'avez pas pu suivre en direct sur Antenne d'Oc, R d'Autan, Radio Albigés et Radio Marseillette, c'est le moment de vous rattraper avec les podcasts à savourer tout l'été pour retrouver les artistes que nous avons rencontrés lors de trois jours brûlants.



Dévoués à la tâche, ce ne sont pas quelques seaux d'eau qui nous empêchèrent de continuer au-delà de quarante-cinq maigres minutes le premier plateau, mais bien l'absence inopinée de courant électrique, qu'un orage soudain aura gentiment causé en inondant quelques prises électriques. Sur cette première soirée, nous eumes néanmoins la chance de vous parler de Öly, The Summer Rebellion et de RUMPUS avant que le sort ne décide d'écourter les réjouissances :



Une chaude journée, une pluvieuse soirée, mais des invités fantastiques pour un plateau radio animé ! C'était le premier jour sur le Off de Pause Guitare, avec un baptême orageux qui n'est pas sans rappeler un célèbre épisode aux Jours de Fête.

L'épisode pluvieux et venteux de la veille n'est qu'un lointain souvenir tant la chaleur était dans nos cœurs et dans l'air grâce aux artistes que nous avons rencontrés sur cette seconde journée en direct du Off de Pause Guitare.

Pour le troisième et dernier plateau en direct de ce Pause Guitare Off 2019, c'est un cortège incessant de rencontres qui a défilé au micro des radios de l'ARRA. Au travers de leurs parcours, leurs expériences et leurs impressions sur le festival, les invités nous ont livré leur Pause Guitare.

Ce n'est que le lendemain que nous eumes le bonheur de goûter aux joies d'une chaleur étouffante mais bienvenue auprès de de Chloé Breault Les Idiots , ou encore M.A.N Enfin, le troisième jour nous permettait de rencontrer LOMBRE , les Païens , de DBK Project CHANCES , ou encore Garden Party Riots Riche en rebondissements et dans une course effrénée contre une montre qui ne pardonne aucune erreur de direct, ce festival Off desur vos radios préférées n'aurait pas eu la même saveur sans le travail et l'implication des personnes qui nous ont accueillis et savamment orchestré le ballet incessant des artistes et partenaires autour des micros. La fête sera encore plus folle l'année prochaine, et c'est grâce à eux ! Merci auxd'Ulysse Productions, Kora, Kiou et Kalagan, ainsi qu'à Franck, qui ont su nous accompagner avec patience et professionnalisme jusqu'au bout, et bien sûr à Arpèges et Trémolos pour ce beau festival !Plus d'infos :