Oui, centième Let There Be Rock en direct depuis le studio de Radio Oloron.



Déjà !



Comptages des podcasts faits, nous en sommes à 228 au total (les deux radios confondues).



Le chiffre réel devrait être un peu plus élevé.



Je vous rappelle le thème de cette émission : inviter les animateurs, journalistes, techniciens, permanents ou élu(e)s à venir nous présenter, soit leur émission, soit leur rôle au sein de la radio.



Le petit plus : chacun, chacune devra avoir dans sa valise un titre Rock qui l'a particulièrement marqué. Et devra nous présenter les raisons de ce choix.



Particularité : j'ai la liste des titres choisis mais je ne sais pas à qui ils "appartiennent" ! Je le découvrirai le moment venu.



Au programme de cette "centième" :



C'est avec Jésus Alfos, le président de Radio Oloron que nous démarrerons cette émission. Puis ce sera au tour de Nicolas Baron (Hoggins!), en tant que président de RADIOM, MA radio d'origine et qui retransmet Let There Be Rock tous les lundis soirs.



Puis se suivront à l'antenne animateurs ou animatrices, journaliste, élus, permanents, techniciens.



Par téléphone nous prendrons des nouvelles des chanteurs ou groupes que nous avons eus à l'antenne ou en direct :

- Lune

- Kevin de Graines de sel

- Baptiste de Normcore



Au studio, c'est Chico, guitariste/chanteur de MANOPA, qui nous fera l'honneur d'une visite, avec sa guitare...



Viendront également nous dire un petit bonjour quelques uns des Wild Horses, avec qui nous avions inauguré les "Vendredis de Let There Be Rock" le 26 janvier 2018.



Et c'est avec Tom que je tiens à terminer l'émission. C'est lui qui sera à la technique toute cette soirée. C'est lui qui m'accompagne tous les lundis soirs jusqu'à 21h depuis presque trois ans et m'aide à la réalisation de Let There Be Rock.



Voilà, vous savez (presque) tout.



Je vous donne rendez-vous lundi soir 24 juin, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM pour une émission spéciale de presque quatre heures.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !