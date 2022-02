Nouveaux témoignages

Pour ce troisième épisode de Bully jeudi 3 février 2022 à 16h, nous accueillions une nouvelle invitée ! Pleins de nouveautés vous attendent dans les prochaines chroniques qui auront lieu tous les jeudis à 16h, mais en attendant je vous propose d'écouter les rediffusions des émissions précédentes et de me donner vos avis !

Cette émission est créée dans le but d'aider et de soutenir les victimes de harcèlement, on y parle en toute bienveillance et on essaie de trouver des solutions ensemble.