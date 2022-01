Qui bully ?

Bonjour à tous ! Aujourd'hui aura lieu la deuxième chronique sur le thème du harcèlement dans Bully. Nous parlerons de deux témoignages afin de trouver la longueur d'émission qui nous convient. Nous écouterons ainsi les témoignages de Louise et de Didier, qui ont été respectivement témoin et victime de harcèlement.



Rendez-vous en direct mercredi 12 janvier 2022 à 19:30 sur le chat de RADIOM, et partagez vos témoignages et remarques sur le répondeur de « 📞 Bully » !