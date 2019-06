T.I.N.A.L.S en direct sur RADIOM

À peine les beaux jours débarquent que c'est déjà la saison des festivals sur RADIOM ! Pour se mettre en jambes, on propose de diffuser en direct les plateaux radio organisés sur le festival This Is Not A Love Song de Paloma, à Nîmes.



Paloma, vous l'aviez peut-être entr'aperçue lorsque nous suivions Fanel en vidéo, dans « You And I », le nouvel EP de FaneL. C'est la colossale salle de concert qui trône sur la plaine nîmoise et qui propose chaque année ce festival que l'on ne présente plus. Ou presque, puisque c'est bien une présentation, une représentation et un défilé d'artistes et de surprises que proposent les radios de l'Assemblée Régionale des Radios Associatives rassemblées sur un plateau avec RAJE Nîmes, Radio Sommières, Radio Système, Radio Grille Ouverte et Radio Albigés.



C'est le résultat de cette collaboration que nous vous proposons de suivre à l'antenne de RADIOM, de 15h à 17h jusqu'à samedi.



... et on se donne rendez-vous très vite en direct avec d'autres radios de l'ARRA depuis le Festival Off de Pause Guitare !