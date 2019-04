SOS entendu, musiques célébrées !

C'est ce samedi 27 avril que débute la rediffusion de la semaine dernière, ce SOS Musique 2019 que, faute de pouvoir vous le faire partager en direct — il fallait venir, c'est à côté ! — nous vous proposons en différé une semaine plus tard. Eh oui, le différé demande parfois beaucoup de travail, et c'est notamment le cas pour ce premier podcast, enregistrement multi pistes qu'il a fallu mélanger à nouveau pour tenter de trouver le ton juste. Car si le public a pu apprécier une grande rigueur dans le travail et l'exécution des musiciens, c'est toujours plus difficile quand RADIOM pose ses micros, de douloureuses expériences l'ont déjà montré.



C'était donc vendredi soir, en introduction de ce SOS Musique 2019, lorsque SHAPE rencontrait l'Orchestre sous Influence :



Une vraie rencontre fusion entre l'Orchestre sous Influence, et SHAPE. La musique classique rencontre le rock dans une explosion de couleurs !

En forme de succès

Musique et Pleine Conscience 48 ​

Ouvrez vos chakras, et faites de la musique ! C'est le message délivré à qui voudra bien l'entendre (et s'inscrire à cet atelier qui ouvre prochainement à l'École John) pour ne plus être à côté de ses pompes.

Le réseau 47 ​

Avoir du monde autour de soi pour partager des envies communes, c'est très bien. Faire partie d'un réseau, c'est encore mieux ! L'École John revient avec ses partenaires sur les réseaux pédagogiques Tama et Ibanez !

Made in France 128 ​

Où l'on aborde le Made In France dans le monde du matériel musical et ses "consommables" avec Justin Larue, musicien et entrepreneur qui a lancé le projet pas si fou de proposer des produits fabriqués en France. Il fabrique et vend ainsi des anches, des baguettes de batterie et des cordes de guitare, élaborés dans des ateliers en France.

Rien que ça, direz-vous. Oui, mais pour aborder ce Mont Everest qu'est la musique, il faut bien commencer par une face, fût-elle une des plus difficiles. On débat à corps perdus pour y trouver un sens.

Musique et shamanisme 47 ​

Entrez en transe avec Didier Le Gall et ses passionnants instruments de musique anciens et révélez les énergies qui émanent de pratiques instrumentales shamaniques !

Que ce week-end ne soit pas l'occasion pour RADIOM de se plaindre de son existence, car c'est justement dans ces moments-là que l'on se sent utile avec des gens pleins d'énergie et de passions. Car le, c'est exactement ça : une force à toute épreuve, une conjonctions d'envie et de motivation, des bénévoles qui arrivent très tôt et qui repartent très tard pour rendre tous les possibles accessibles, autour de ce thème de prédilection :. Et c'est le pari gagné par l'qui a remis le couvert cette année encore — et ce n'est pas fini ! — pour cette grand-messe attendue depuis des mois.La Musique, c'est certain, vous mènera toujours de surprise en surprise. N'est-ce pas merveilleux de profiter de ce patrimoine immatériel que sont ces enchaînement de notes, de sons, de forces, de rythme et d'émotions ? La nouvelle surprise du jour est sans conteste l'ouverture de cet atelier deà l'École John :Et c'est justement ce pari réussi de l'École John, savoir s'entourer de compétences, d'idées et d'envies... et de partenaires. L'entrée dans un réseau pédagogique autour de la musique est un passeport mais aussi un gage de qualité et une reconnaissance tout-à-fait appréciable. Les valeurs communes de l'École John et des réseaux des marquesetsont là pour en témoigner :Essaimer, et toujours essayer, sans rester dans l'entre-soi, c'est aussi une des valeurs portées par la musique en général. Car bien que l'on puisse toujours jouer pour soi jusqu'à la fin de ses jours, n'y a-t-il pas un besoin de communion et d'entraide ? C'est aussi un peu ce que proposeavec son matériel de musique fabriqué en France !Leest sans aucun doute un rendez-vous transdisciplinaire que vous ne devez manquer sous aucun prétexte, avec pour preuve ce café philo réfléchi qui s'est tenu devant un public captivé autour de l'influence de la musique. À vaste sujet, vaste débat. Et ce n'est jamais fini :Pour coller à l'actualité,était également en plateau pour nous parler de shamanisme, ou comment parcourir le monde, au-dessus des nuages, avec des instruments et des pratiques musicales :L'ambiance brûlante de cet événement transparaît-elle dans les podcasts de RADIOM ? Évidemment, pour le vivre pleinement, quoi de mieux que d'être là, sur place, et ressentir cette énergie communicative ? Une troisième édition en forme de gros succès, cela va sans dire, pour le. On a déjà réservé pour l'édition 2020. À ce rythme, l'étalement sur trois jours devient presque incontournable. Et vous, vous en serez ?Plus d'infos :- l' École John - le music shop de Justin Larue