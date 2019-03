Nuit vorace

L'appétit de la larve de la pyrale n'est plus à démontrer. En un rien de temps, elle dévorera tout ce qui ressemble à des végétaux convoités, avec une préférence indéniable pour la délicate feuille de buis.



De délicatesse il va être question ce mercredi, ou presque. Car avec La Pyrale dans nos murs pour parler de sa brûlante — autant qu'une ampoule nue dans la nuit qui attire à elle les papillons égarés — actualité, c'est une affaire sérieuse.



Nous aurons donc le plaisir d'en recevoir d'éminents émissaires, et nous converserons de choses et d'autres, comme l'« Urbain 2019 » à la MJC Labruguière ce vendredi, mais aussi le Festival Emergenza auquel ils participent, presque dans la foulée, et pour lequel nous vous réservons quelques surprises.



Il y aura fort à en retirer pour cette exceptionnelle soirée, aussi êtes-vous conviés à bloquer votre soirée, et pas une miette n'en rater, tant les promesses sont osées.



Le programme de la nuit portera également sur la dangereuse bande d'Ascèse Records, pour lesquels une seule émission d'une heure sera bien faible et dérisoire, mais dont l'importance grandissante dans les milieux autorisés nous la rend — à contrecœur — incontournable.



Soyez impérativement branchés sur RADIOM ce mercredi 13 mars dès 20h pour une heure de musique live et de mondes refaits à coups d'expéditions musicales punitives.