Nuit câline, Nuit du Slam

Jeudi 28 février, horaire exceptionnel pour une émission tout aussi exceptionnelle. Nous débuterons notre programme à partir de 21h30 et jusqu'à 22h30.

Pourquoi donc que ceci ? Oh la la la la !



Nous recevrons, en direct bien sûr, les slameurs et participants de la session slam organisée par le collectif Babel Tchap jeudi soir aux Ateliers, 22 rue Mérigonde. Une belle soirée en avant-première qui permettra d’accéder à la Nuit du Slam à Toulouse.



Jérôme Pinel, organisateur et maître de cérémonie nous parlera de cet événement avec concerts, scène ouverte et tournois. Nos aurons aussi avec nous des slameurs et participants à cette belle soirée à qui bien sûr les Passeurs de Bougnettes tendront le micro, comme ils aiment tant à le faire.



Réservez votre soirée, soit pour nous rejoindre sur place à la session, soit pour nous écouter sur radiom.fr et partager avec nous ces quelques moments de plaisir, d'amour des mots, et d'amour tout simplement.



SlaM de NuiT P0uR Les B0ugn3tTeS







