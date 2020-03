Nuit du slam en présélections

Le 27 février aux Ateliers, c'était La nuit du Slam. Une douce soirée en ambiance feutrée, que l'on imaginerait dans une cave voûtée aux lumières tamisées, pour un public averti et conquis. Ici c'était tout pareil mais sans la cave, avec pour spectateurs les curieux qui se mêlaient aux habitués. Le melting pot avant les mesures de confinement, en somme.



Car de confinement il va être question puisque cette soirée était initialement prévue pour faire office de "présélection" pour envoyer d'heureux participants, choisis par leurs pairs et le public, pour accéder à La nuit du slam, toulousaine cette fois-ci. Et puisque c'était bien aujourd'hui, samedi 14 mars, que cette séance était prévue, mais qu'elle voit — tout comme un certain Rock Bandits planifiés par vos serviteurs — son organisation compromise par des mesures sanitaires liées au COVID-19, nous nous devions de vous en partager les douceurs par le truchement du site web de RADIOM, garanti sans virus et sans contagion possible.



Confortablement installés chez vous, prenez le temps de découvrir ce qui s'est dit et chanté ce soir-là !



C'était donc une soirée en quatre parties, à commencer par la performance musicale d'Expo Aeroson pour ouvrir le bal :





La première session musicale de cette Nuit du slam en montée de température. Cuisson lente mais sûre.

Une première charrette de slammeuses et slammeurs sur la scène des Ateliers pour cette Nuit du slam 2020.

Retour sur scène pour Expo Aeroson en guise d'interlude chanté et parlé.

Les langues se délient, les mots s'envolent et les écrits aussi.

La nuit du slam ANNULÉ Espace Roguet 9, rue de Gascogne

31300 Toulouse

Renseignements et réservations



En suivant, les premiers volontaires appelés à la barre pour témoigner de leur amour des mots, leur envie de les expectorer (en n'oubliant pas de tousser dans son coude, bien sûr) et de les partager avec le public :Pour ne pas perdre le rythme, on reprenait ensuite en musique :Enfin, les dernières et derniers slammeurs montaient sur scène :Comme beaucoup d'événements depuis vendredi 13 mars, La nuit du slam est annulée aujourd'hui et reportée sine die. Et comme pour tous ces événements et leurs organisateurs, la passe s'annonce difficile, c'est pourquoi ils vous sont reconnaissants de toujours soutenir votre scène locale, en mots, en chansons ou en gros son qui tape.Plus d'infos : Jérôme Pinel , MC de la soirée