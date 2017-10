Scène Slam chez les Bougnettes

Totale impro ce jeudi 28 septembre avec les amis de la scène slam qui se déroulait aux Ateliers et qui nous ont rejoint. Un pur bonheur avec Jérôme Pinel, Jean Estrabaud, Laurent et Charles- ChâMokeur qui nous clament leurs textes en direct. Une improvisation d'anthologie sur la marche funèbre, des échanges avec Karl Quatrino écrivain, bref une bonne et belle soirée....





Les B0ugn3TteS Qui AiMenT Les P0êteS